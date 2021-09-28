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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1) - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1)

28.09.2021 00:53
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1), System.String[]

Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız." dedi.

Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız." dedi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmesin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

60 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı için aynı anlayışla bu görüşmelerin sürdürülemeyeceğini belirten Tatar, "Biz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabilmesi için yine bunu hem karşı tarafa hem Genel Sekretere bugün anlattık." dedi.

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Sekreterin de ifadesi 'Ortak zemin olmadığına göre şu anda böyle bir (görüşmelerin başlaması) aciliyet yok. Benim elimdeki yetkiyi götürüp Güvenlik Konseyi'ne iade etmemin şu anda doğru olmadığını düşünüyorum' demiştir. Dolayısıyla özel temsilcisi Jane Lute'un görevinden ayrılmasıyla, şu an da yeni bir özel temsilci tayin etmesiyle, bu gelecek olan kişinin tekrar ortak zemin var mı yok mu arayışları çalışmalarını sürdürmesi ve ona göre tekrar durumu değerlendireceği noktasında Genel Sekreter bu şekilde bir pozisyon ortaya koymuştur."

Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız." dedi.

(Sürecek)

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1) - Son Dakika
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