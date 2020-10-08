- KKTC'de 46 yılın ardından Kapalı Maraş yeniden halka açıldı - Son Dakika

- KKTC'de 46 yılın ardından Kapalı Maraş yeniden halka açıldı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa ilçesi sınırlarında yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı bugün yeniden halkın kullanımına açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan bölümü bugün kullanıma açıldı. Maraş'ın açılışına yerli ve yabancı çok sayıda basın mensupları ile bölge halkı katıldı. Bölgeye 2 saatte bine yakın vatandaş giriş yaparken, girişlere Covid-19 kurallarına uyulması şartı ile izin verildi.

Bölgeye gelen Alper Tenekeci, "Maraş Türk vakıf malıdır. Osmanlı'dan beri Türk vakıf malıdır. Yüzde 90'ı Türk vakıf malıdır. 1974'te Barış Harekatı'nda Maraş, gerek bizim Mücahit kuvvetlerinin sayesinde gerekse Türk askeri sayesinde kurtarılarak bizim bölgede kalmıştır" dedi.

Tenekeci, "Gücü elinde bulunduran Anavatan karar vermiştir bugün burayı açacak. Açmıştır. Kıbrıs Türkü buranın açılmasının sevincini yaşamaktadır" diye konuştu. "Bu arkamda gördüğünüz otellerin üstünden Mağusa Türk kesimine bombalar yağdırıyorlardı" diyen Tenekeci, "Dolayısıyla büyük bir ateş altındaydık. Hatta öyle bombalar atıyorlardı ki Lala Mustafa Paşa Cami'nin isabet aldığını söyleyebilirim. Hatta o caminin eğer devam etseydi yıkılabileceğini de söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Tenekeci, "Ama Trük Hava Kuvvetleri geldi, tespit etti o damlarda Rumların silahlarını. Nokta atışıyla vurdu ve o iş durdu. Türk askeri kahramandır. Türk askeri cesurdur. Türk askerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Anavatanıma minnettarım. Bugün yeni açılmakta olan bir sayfa vardır. Bu sayfa anavatanıma ve Kıbrıs halkına hayırlı olsun" dedi.

Bölge sakinlerinden Fisun Can ise, " Burada okudum ve şu anda burada yaşıyorum. Okuduğum zamanlar ile karşılaştırdığım zaman buraları hep merak ediyorduk. Tabi ki bu zaman denk gelmesi değişik bir duygu kapalı olan bir yerin açılması. Hayırlısı olsun herkese" ifadelerini kullandı.

Gazi Mağusa doğumlu Atakan Asya da, "Ben çok mutlu oldum hatta televizyondan izlerken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakanımız Ersin Tatar'ı. Çok mutlu oldum ve tüylerim diken diken oldu. Hep açılmayacak gözüyle bakıyorduk" dedi. Asya, "Bugün buralarda gezmemiz Türkün gücünü gösteriyor bize. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyor bize. Hayalet şehir artık gezilebilir bir yer oldu. Hayaletlikten çıktı artık. İnşallah eskisi gibi turizmin başkenti olacak yine" diye konuştu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Maraş'ın 09.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldığını duyurdu ve uyulması gereken kuralları açıkladı. Yapılan açıklamada, ziyaret süresince belirtilen kural ve ikazlara uyulmasının can güvenliği açısından önem taşıdığı ve bu düzenlemelerin bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacağı vurgulandı. Dayanıklılığını kaybetmiş binalar ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ve foseptik çukurlara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçilerin can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi.

GKK'dan yapılan açıklama ve ziyaret süresince uyulması gereken kurallar şöyle:

1. Ziyaret, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecektir.

2.Ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu'nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebilecekler, denize girebileceklerdir.

3. Ziyaretçilerin, can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz etmektedir.

4. Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç, fotoğraf almasına müsaade edilecektir. Ancak ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılmayacaktır.

5. Maraş bölgesinde bol miktarda bulunan ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile foseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir.

6. Ayrıca, bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabilecektir.

7. Olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat hattı aranarak yardım talebinde bulunulabilir.

8. Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi, saygıdeğer halkımızın kurallara uyduğu müddetçe değerlendirilecektir.

9. Geçmişten geleceğe Kıbrıs Türkü'nün varlık mücadelesine ışık tutan, Kıbrıs Türkü'nden gücünü alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, siz kıymetli vatandaşlarımızla el ele milletinin emrinde, vazifesinin başında, sizlerin can ve mal güvenliğini korumaya devam edecektir.