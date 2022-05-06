KKTC'de hükümeti kurma görevi, güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verilecek - Son Dakika
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KKTC'de hükümeti kurma görevi, güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verilecek

06.05.2022 18:36
KKTC'de hükümeti kurma görevi, güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verilecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını söyledi.

Yeni hükümet kurulması için siyasi partilerle istişarelere bugün de devam eden Tatar, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nu kabulünün ardından Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Tatar, siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yaptığı fikir teatisinde her bir partinin beklentisini, vizyonunu, hükümette yer alma noktasındaki duruşunu dinlediğini belirterek, "Süreç, bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor. Siyasi partilerle yaptığım fikir alışverişini etraflıca değerlendirerek en kısa zamanda hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, görüşmeleri sonrasında "Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verir, mutabakat hükümeti kurulabiliyorsa kurulur, kurulamazsa ülkeyi erken seçime götürürüm derse görevi almaya hazırız." açıklamasına değinen Tatar, bunun istikrara hizmet eder bir açıklama olmadığını kaydetti.

Olası bir erken seçimin zaman kaybı anlamına da geleceğine işaret eden Tatar, "Seçim, 2022'nin önemli bölümünün kaybı anlamına gelir. Erken seçimin konuşulacak bir alternatif olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, anayasaya göre, cumhurbaşkanının, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verebileceğini ifade ederek, isimlerin parti yetkili kurullarında belirlenmesi gerektiğini, bunun parti içi mesele olduğunu söyledi.

"Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart"

Cumhurbaşkanı Tatar, medyada hükümeti kurma görevi için UBP'den farklı milletvekillerinin anılmasıyla ilgili soruya ise "UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek. Yani hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı, yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP'nin bu ismi bir an önce belirlemesinde fayda var." şeklinde yanıt verdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sucuoğlu ise Cumhurbaşkanı ile genel bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Sucuoğlu, Tatar'ın hafta sonu yapacağı değerlendirmelerin ardından bir görevlendirmede bulunabileceğini veya parti başkanlarıyla yeniden görüşebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen CTP, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) yetkilileriyle de görüşmüştü.

Hükümet, 30 Nisan'da istifa etmişti

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar'ın kısa süre içerisinde yeni hükümetin kurulması için görevlendirme yapması bekleniyor.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, HP yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

KKTC'de hükümeti kurma görevi, güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verilecek
KKTC'de hükümeti kurma görevi, güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verilecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de hükümeti kurma görevi, güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verilecek - Son Dakika


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