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KKTC'de karne heyecanı

1 saat önce

KKTC'de 2018-2019 eğitim yılının tamamlanmasıyla bakanlığa bağlı resmi ve özel okullarda öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

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KKTC'de 2018-2019 eğitim yılının tamamlanmasıyla bakanlığa bağlı resmi ve özel okullarda öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

KKTC'de 2018-2019 eğitim yılı sona ererek karneler dağıtıldı. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların tatil olması ile ilgili karne mesajı yayımladı. KKTC Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapıldığını vurgulayarak, "Hedefimiz gelişen dünyada, okuyan, araştıran, sorgulayan, donanımlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir" dedi.

Öğrenciler için temennilerde bulunan Çavuşoğlu, "Öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızla birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamladık. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve gönüllerince yaşayacakları bir yaz tatili geçirmelerini dilerim" diye konuştu.

KKTC'de 2019-2020 yeni öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak. KKTC'de ilk ve ortaöğretimde okullarda öğrenim gören toplam 51 bin 713 öğrenci bulunuyor. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Ziya Selçuk, Kıbrıs, Güncel
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