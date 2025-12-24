KKTC'de "Kumsal Baskını"nda şehit olan 11 Türk için anma töreni yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA'nın militanlarının düzenlediği "Kumsal Baskını"nda şehit olan 11 Türk için anma töreni düzenlendi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bazı milletvekilleri, askeri yetkililer, siyasi parti, şehit ve gazi dernekleri, okul ve diğer kuruluşlardan temsilciler katıldı.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan tören, Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Elif Dila Taşköprü'nün "Şehitlerimize Ağıt" şiirini okumasıyla devam etti.

Törende konuşan Öztürkler, geçmişi unutmamanın önemine dikkati çekerek, "Şehitlerimizin verdiği mücadeleyi her zamankinden fazla sahiplenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının Mehmetçik ve Mücahit ile verdiği mücadeleyi anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı yaşadığı topraklarda özgürce yaşayabilsin, dilini, manevi değerlerini ve Türklüğünü kaybetmesin diye şehitler verildiğini dile getirdi.

Öztürkler, "Bakın ne güzel her gittiğimiz yerde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı hem de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı özgürce dalgalanıyor. Bu topraklarda biz bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öztürkler'den GKRY lideri Hristodulidis'e tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Öztürkler, "Rum liderin bunu çok iyi bilmesi gerekir. Esas kahramanlar Türk Mukavemet Teşkilatıdır, Mehmetçik'tir, Mücahit'tir ve kahraman Kıbrıs Türk halkıdır. EOKA, eli kanlı bir terör örgütüdür." dedi.

Öztürkler ayrıca, "Biz kahramanlarımızı, şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda özgür, bağımsız devletimiz, egemenliğimiz demeye durmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kadın Kolları Başkanı Şeniz Uluç, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal Mahallesi'nin insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birine tanıklık ettiğini belirtti.

Uluç, Kumsal Baskını'nda şehit olan 11 Türk'ün anılmasının, "gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için" önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Uluç "Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü bu Ada'da varsa ve çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz." diye konuştu.

Uluç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, şükran ve minnetle andı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Topçu Teğmen Görkem Torun da Atatürk ve Türkiye sevdalısı Kıbrıs Türk halkının yüzlerce yıldır Kıbrıs'ta Türk varlığının savunucusu olduğunu, Dr. Küçük ve Denktaş önderliğinde en zor koşullarda vatanına sahip çıktığını kaydetti.

Konuşmaların ardından tören, Barbarlık Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Kanlı Noel

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırıldı ve Ada'daki Türklere karşı sistemli saldırıların başlangıcı kabul edildi.

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edildi.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te "Kumsal Baskını" olarak anılan saldırılarda, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunun da aralarında bulunduğu 11 kişiyi katletti.

Binbaşı İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan'ın banyo küvetinde ölü bulunduğu Lefkoşa'daki ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.