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KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinden yeni görüntüler! Mustafa Söylemez'in olay öncesi ve sonrası neler yaptığı anlaşıldı - Son Dakika

KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinden yeni görüntüler! Mustafa Söylemez'in olay öncesi ve sonrası neler yaptığı anlaşıldı

17.02.2022 20:45

KKTC'de kumarhane işletmeciliği yapan Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, kurulan pusu yüzünden öldürülen Falyalı'ya suikastı düzenleyen "Üniformalı çete" olarak tanınan Söylemez Kardeşler'den Mustafa Söylemez'in adamlarıyla olaydan önce hazırlıklar yaptığı ve olay sonrasında uçakla Türkiye'ye kaçtığı anlar yer aldı. Kameralara yakalanmamak için plan yapan suikastçıların, şehir giriş ve çıkışındaki MOBESE'leri atladıkları anlaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca 9 Şubat'ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de 4 tutuklanırken Türkiye'de ise "Üniformalı çete" olarak bilinen Söylemez Kardeşler'den Mustafa Söylemez ve Fena Söylemez ile 4 adamları gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ÖMER TUNÇ'UN TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI

Falyalı cinayetinin zanlısı Ömer Tunç yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutukluluk süresi, çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 7 gün daha uzatıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre; Halil Falyalı suikastı öncesi ve sonrasının karanlık yönleri aydınlatıldı. 15 gün önce planlanan suikastla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tetikçiler 15 gün boyunca Falyalı'nın sık sık kullandığı güzergahlarda keşif yaptı. SİM kartların ve silahların günler önce ayarlandığı belirlendi. Saldırıya saatler kala Mustafa Söylemez bir kafede yemek yiyip kahve içti. Ortaya çıkan görüntülerde Söylemez Kardeşler'den Mustafa Söylemez daha sonra Ömer Tunç'la otelde buluşarak suikast öncesi planın üzerinden geçtiler. Suikastçılar, Falyalı'yı öldürdükten sonra MOBESE kameralarına yakalandı. Saldırganlar kullandıkları silahları bir dereye, eldivenleri de çöp konteynerlerine attı. Cinayetten sonra Mustafa Söylemez gece 03.00 sıralarında Türkiye'ye gitmek için uçağa bindi. Ancak zanlıların izini iyi süren polis ekipleri Mustafa Söylemez, Fena Söylemez, Ömer Tunç ve adamlarını kıskıvrak yakaladı. KKTC'de de Falyalı'nın iki adamı tutuklandı.

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Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinden yeni görüntüler! Mustafa Söylemez'in olay öncesi ve sonrası neler yaptığı anlaşıldı - Son Dakika


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