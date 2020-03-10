KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi - Son Dakika Dünya

KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kadınlar Günü'nde Girne'de Elif Lort'un (45) nişanlısı Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.

KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kadınlar Günü'nde Girne'de Elif Lort'un (45) nişanlısı Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.

Açıklama yapan Baybars,  "8 Mart gecesi yaşanan vahşet sadece bir kadına karşı değil, toplumun tümüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Kadına yönelik her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya Kadınlar Günü, Süleyman Soylu, Girne, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor
Son Dakika: KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi Üzerine halı düştü, o an kameraya böyle yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:57:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]