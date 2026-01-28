KKTC ve GKRY Liderleri Ara Bölge'de Görüşüyor - Son Dakika
KKTC ve GKRY Liderleri Ara Bölge'de Görüşüyor

28.01.2026 13:55
Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis, BM ev sahipliğinde güven artırıcı önlemleri görüşüyor.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ev sahipliğinde Ara Bölge'de bir araya geldi. Öngörülenden uzun süren görüşmenin öğle yemeğinden sonra da devam etmesi bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğindeki üçlü toplantı Ara Bölge'de BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne'nin resmi konutunda başladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis'i Holguin ile Diagne'nin karşıladığı ve görüşmenin saat 11.10'da başladığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, öngörülenden uzun süren görüşmede, güven artırıcı önlemler ve görüşmelerin yeni modalitesi ele alınıyor. Görüşmenin öğle yemeğinden sonra da devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

15:18
