Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı - Son Dakika
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Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı

06.09.2022 12:40

TikTok fenomeni Ece Ronay'a karşı taciz ve tehditte bulunduğu iddiasıyla toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in duruşmaya katılmaması sonucu hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

TikTok fenomeni Ece Ronay, Karpuz isimli şarkısının klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini mesaj ve ses kayıtlarıyla taciz ettiğini ileri sürmüştü. Ece Ronay'a taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkartıldı.

TARAFLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mehmet Ali Erbil'in avukatı müvekkilinin sabah geçirdiği rahatsızlık sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirtirken, müşteki Ece Ronay Bilir de duruşmaya katılmadı.

Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı

"KARŞI TARAF TEK GEL DEYİNCE GİTME DEDİM"

Duruşmada Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, tanık olarak dinlendi. Kardeşi ile şikayetçi arasındaki bir telefon görüşmesine şahit olduğunu söyleyen Erbil, "Kardeşim Mehmet Ali'nin davet aldığını duydum. Nasıl gideceğini sordum. Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme dedim. Karşı taraf, 'tek gel' deyince de 'gitme' dedim, oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim veya görgüm yoktur. Konuşmaları Mehmet Ali Bey telefon görüşmesi sonrası asistanına, 'Beni çağırıyorlar, gitsem mi gitmesem mi' diye sorması üzerine duydum dedi. Konuşmaları nasıl duyduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı

"MESAJI BEN YAZDIM"

Mehmet Ali Erbil'in asistanı Nuray Kaya da tanık olarak verdiği ifadede, "Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil'e Instagram üzerinden ulaşarak, klipte oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti. İlk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitmesiyle ekip olarak yemeğe davet ettiler. Sonra vazgeçtiler. Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil'in tek başına gelmesini istedi. Ben 'tek başınıza gitmeyin' dedim. Hanımefendi 'asistanınızı getirmeyin' dedi. Ben de 'istiyorsa kendisi gelsin kahveye' dedim. Sanık ile aynı odada kalırım. Gece sanık, şikayetçinin kendisini çağırdığını, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım, 'Çok istiyorsan sen gel, bu gece koynumda yat' diye mesaj attım. Birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti" dedi. Hakimin "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajı kimin yazdığını sorması üzerine Kaya, "Bu mesajı ben yazdım. 'Mehmet Ali Bey öyle bir mesaj yaz' dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı sanık talep etti" diye konuştu.

Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı

MAZERETİNİ BELGELENDİRMEDİ

Hakim, usulüne uygun tebliğe rağmen ve mazeretini belgelendirmeyen sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla getirilmesine, Ece Ronay Bilir'in güncel adresine tebligat gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret olduğu, bir başka mesajının ise 'Tehdit' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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Cansel Çördük, 'Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı' itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun Cansel Çördük, 'Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı' itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı! Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı!
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı - Son Dakika
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