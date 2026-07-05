Klinik Psikolog Buğra Mısri: Kaygı bir hastalık değil, hayatın doğal bir parçasıdır - Son Dakika
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Klinik Psikolog Buğra Mısri: Kaygı bir hastalık değil, hayatın doğal bir parçasıdır

Klinik Psikolog Buğra Mısri: Kaygı bir hastalık değil, hayatın doğal bir parçasıdır
05.07.2026 17:14
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Klinik Psikolog Buğra Mısri, "İyilik İyileştirir" programında kaygının biyolojik ve psikolojik etkenlerle ortaya çıktığını belirtti. Çocukluk deneyimlerinin yetişkinlik üzerindeki etkilerini anlatan Mısri, kaygıyla baş etmenin yolunun şimdiki ana dönebilmek olduğunu vurguladı.

Haberler.com yapımı “ İyilik İyileştirir” programında Klinik Psikolog Metin Aydın’ın konuğu olan Klinik Psikolog Buğra Mısri, kaygının oluşum nedenlerini, çocukluk deneyimlerinin yetişkinlik üzerindeki etkilerini ve kaygıyla baş etme yöntemlerini anlattı. Mısri, kaygının bir hastalık değil, yaşamın doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

“KAYGI, BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKENLERLE ORTAYA ÇIKIYOR”

Programda kaygının oluşum sürecini değerlendiren Buğra Mısri, kaygının biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin bireyin duygu dünyasını şekillendirdiğini belirten Mısri, geçmişte maruz kalınan olayların ilerleyen yaşlarda davranışları etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

“ÇOCUKLUKTA DUYDUĞUMUZ CÜMLELER İÇ SESİMİZE DÖNÜŞÜR”

Mısri, çocuklukta ebeveynlerden, öğretmenlerden veya çevreden duyulan sözlerin zamanla kişinin iç sesini oluşturduğunu belirtti. Tek bir düşüncenin bile vücudun alarm sistemini harekete geçirebildiğini söyleyen Mısri, bu nedenle düşünce kalıplarının fark edilmesinin ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“KAYGIYLA BAŞ ETMENİN YOLU ŞİMDİKİ ANA DÖNEBİLMEKTİR”

Kaygıyla mücadelede en etkili yöntemlerden birinin anda kalabilmek olduğunu vurgulayan Mısri, bireylerin kendilerini "hasta" olarak etiketlememesi gerektiğini söyledi. “Siz hasta değilsiniz; düzeltilmeyi gerektirecek bir durumunuz yok” diyen Mısri, kaygının doğru yöntemlerle yönetilebilen doğal bir yaşam deneyimi olduğunu ifade etti.

Çocukluk, İyilik, Son Dakika

Son Dakika Kaygı Klinik Psikolog Buğra Mısri: Kaygı bir hastalık değil, hayatın doğal bir parçasıdır - Son Dakika

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