KMÜ'ye Gençlik Ofisi açılıyor - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.



KMÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesinde Genç Ofis açılacak. Açılan ofis ile; öğrencilerin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yüksek öğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasitelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen Genç Gönüllüler Platformuna (www.gencgonulluler.gov.tr) üniversite öğrenci topluluklarının aktif katılımı öngörülüyor.



Bir yıllığına imzalan protokol, taraflar talep ettiği takdirde her yıl uzatılacak ve hem Üniversite hem de İl Müdürlüğü protokol kapsamındaki faaliyet ve etkinlikler için bünyelerindeki amfi, kültür merkezi, spor tesisleri ve sosyal tesisler gibi alanların kullanımı hususunda gerekli desteği sağlayacak. İmza töreni, Rektör Akgül ile İl Müdürü Bebek'in gençlerin önemi ve gençlik dinamizmi üzerine bir süre sohbet etmesi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN