Son Dakika Haberleri: Koah Hastası Adam Bu Şekilde Yaşanmaz Deyip Canına Kıydı

Koah Hastası Adam Bu Şekilde Yaşanmaz Deyip Canına Kıydı

56 dakika önce

KOAH hastası adam bu şekilde yaşanmaz deyip canına kıydıBURSA - Bursa'da KOAH hastası bir kişi pompalı tüfekle intihar etti.

KOAH hastası adam bu şekilde yaşanmaz deyip canına kıydı

BURSA - Bursa'da KOAH hastası bir kişi pompalı tüfekle intihar etti. Yaşlı adamın yakın çevresinde "Bu şekilde yaşanmaz" dediği öğrenildi.
İddiaya göre Osmangazi ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi Çakmak Sokak'taki evinde yanlış yaşayan Mehmet Şirin Elbasan evde pompalı tüfekle intihar etti. Sabah saat 07: 30'da işe gittiği sırada babasının kapısının açık olduğunu fark eden kızı içeriye girdiğinde babasının intihar ettiğini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekiplerinin incelemesinin ardından Elbasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Şirin Elbasan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Eşinden boşandığı için tek başına yaşayan ve ilerlemiş KOAH hastası olduğu için yürümekte güçlük çeken Elbasan'ın yakın çevresine "Bu şekilde yaşanmaz intihar edeceğim" dediği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:08 Kaynak: İHA
Bursa, KOAH, 3. Sayfa
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