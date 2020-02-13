Koah hastası, sıfırın altında 15 derecede 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki Mehmet Mercan, UMKE ekiplerince paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki Gedikpınar köyünde elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan ve oksijen tüpü biten koah hastası Mercan'ı, kar yağışı ve tipi dolayısıyla hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekipleri yolun kapalı olması nedeniyle durumu UMKE ekiplerine bildirmesinin ardından paletli ambulans tıra yüklenerek hastanın olduğu bölgeye götürüldü.

Nemrut Dağı eteklerinde paletli ambulansla yola devam eden ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede zorlu yolculuğun ardından köye ulaştı.

Evde yapılan müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kara yolunda bekleyen diğer ambulansa nakledilerek Güroymak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, AA muhabirine, komuta kontrol merkezine yapılan çağrı üzerine konuyu ekiple istişare ettiklerini söyledi.

Köye kar paletli ambulansla gitmeye karar verdiklerini belirten Daşdemir, "Günlerdir yağan kar nedeniyle kırsalda yer yer 3 metre kar var. Olay yerine kar paletli ambulansımızla geldik. Köye ulaştık. Hastamız 75 yaşında koah hastası. Gerekli muayenesini yapıp tedavisine başladıktan sonra yolda bizi bekleyen kara ambulansına hastamızı teslim ettik. Yaşamın olduğu yerlerde umut, umudun olduğu yerlerde ise UMKE ailesi olarak bizler buradayız." dedi.