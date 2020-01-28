Kobe Bryant paylaşımı nedeniyle WP muhabirini idari izne ayırdı, sendika tepki gösterdi

Washington Post gazetesi muhabiri Felicia Sonmez'in, ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaştığı bir mesaj nedeniyle gazete yönetimi tarafından idari izne çıkarılması, gazetede örgütlü sendika üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Gazetede imzalı yayınladıkları mektupta, bu uygulama karşısında "dehşete düştüklerini" ifade eden sendika, gazete yönetimini Sonmez'in güvenliğinin sağlanması için derhal adım atmaya çağırdı.

Sonmez, 41 yaşındaki ünlü basketbolcunun hayatını kaybettiği helikopter kazasından birkaç saat sonra, Bryant'ın geçmişte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını ele alan bir makalenin linkini Twitter hesabında paylaşmıştı. Sonmez'in retweet'inin zamanlamasına tepki gösteren Twitter kullanıcıları olmuştu.

2016'da The Daily Beast sitesinde yayımlanan 'Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikayesi ve yarım bir itiraf' başlıklı haberin linkini içeren tweet birçok kişi tarafından paylaşıldı, ancak çok sayıda kullanıcı da Sonmez'e tepki göstermiş, hatta tehditlerde bulundu.

Los Angeles Lakers takımında oynayan ve 2016'da emekliye ayrılan Kobe Bryant, Pazar günü California'da helikopterinin yere çakılması sonucu, 13 yaşındaki kızı Gianna ve helikopterde bulunan diğer 7 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Pek çok kişi Bryant'ın ölümüyle ilgili üzüntülerini ifade ederken, bazıları da ünlü NBA oyuncusu hakkında 2003'te gündeme gelen tecavüz iddialarını hatırlattı.

Bu iddialara göre, Bryant bir tatil merkezinde çalışan 19 yaşındaki bir kadına bir otel odasında cinsel saldırıda bulunmuştu.

Washington Post muhabiri Felicia Sonmez'in paylaştığı 2016 tarihli makalede de bu iddialara ve dayandığı delillere yer veriliyordu.

Hakaret ve ölüm tehditleri

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden binlerce kullanıcının saldırısına maruz kaldığını söyleyen Sonmez, "10 bin kişi yorum yaptı, çirkin sözler ve ölüm tehditleri içeren e-postalar gönderdi" diyerek bunların ekran görüntülerini de Twitter'da paylaştı.

Sonmez, "Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünlüklü bir şekilde hatırlanmaya değerdir, o kişi çok sevilse ve bu bütünlük üzüntü verici olsa bile" ifadelerini kullandı.

Haberi kendisinin yazmadığını ancak oldukça iyi işlendiğini düşündüğünü belirten Sonmez, "Lütfen vaktinizi ayırın ve okuyun. Bana öfke ve nefretle yanıt veren bu kişiler, insanların sessiz kalmaları için gördükleri baskı hakkında çok şeyi ortaya koyuyor" dedi.

İdari izne çıkarıldı

Sonmez, editörlerine, tehditlere maruz kaldığını bildirdi. Gazetenin şef editörü Tracy Grant, Sonmez'den tweetlerini silmesini istedi. New York Times'ın haberine göre, Grant bir email göndererek Sonmez'e "akşamı bir otelde veya bir arkadaşının evinde geçirme" önerisinde bulundu.

Daha sonra da kendisine ücretli idari izne ayrıldığı bildirildi.

Gazetenin şef editörü Tracy Grant, bir açıklama yaparak Sonmez'in tweetlerinin "iyi muhakeme edilmemiş olduğunu ve iş arkadaşlarının çalışmasını olumsuz etkilediğini" kaydetti.

Yönetim, Kobe Bryant ile ilgili tweetlerin gazetenin sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğini inceliyor.

Sendikadan kınama

Sonmez'ın bu şekilde cezalandırılması, gazete editörlerinin bağlı bulunduğu sendika tarafından kınandı.

Sendikanın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şirket, çalışanlarının kötü muameleye maruz kalmasını bir açıklama ile kınamalı, Felici'nın işine dönmesine izin vermeli, ona uygulanan yaptırımları kaldırmalı ve bu travmatik olaydan dolayı talep edeceği yardım sağlanmalı" denildi.

Cinsel saldırı ile ilgili bir konudan dolayı gazetenin Felicia'yı kontrol altında tutma çabası bakımından bunun ilk olmadığının vurgulandığı açıklama şöyle devam etti:

"Felicia kendisi de tacize uğramış ve bunu iki yıl önce dile getirme cesareti göstermiştir. Ona saldırı içeren makaleler başka yayınlarda yayınlandığında WP, saygın politika muhabirlerinden biri olan Felicia'yı destekleyen bir açıklama yapmadı. Tersine, yönetim ona, gazetenin yüzeysel ve tutarsız bir şekilde uygulanan sosyal medya politikalarını hatırlattı."

Sonmez, 2018'de Los Angeles Times'ta çalışan gazeteci Jonathan Kaiman'ın tacizine uğradığını açıklamış, Kaiman, aralarında "rızaya dayalı" seks yaşandığını ifade etse de istifa etmişti.

Tecavüz iddiasında mahkemeye gitmeden 'anlaşma'

Kobe Bryant 30 Haziran 2003 tarihinde Colorado'da kaldığı bir otelde çalışan ve o sırada 19 yaşında olan bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Bryant, "onu istemediği hiçbir şey yapmaya zorlamadım" diyerek suçsuz olduğunu ifade etmiş, ancak eşini aldattığını itiraf etmişti.

Dava, mahkemeye bile taşınmadan Eylül 2004'te davacı kadının mahkemede ifade vermek istememesi üzerine düştü.

Mart 2005'te, Bryant ile davacının anlaştığı öne sürüldü, ancak bu anlaşma açıklanmadı.

Davacı kadının mahkemede ifade vermek istemeyip davadan çekilmesinde, Bryant'ın avukatlarının ve medyanın kadınla ilgili aylarca süren iddialarının etkili olduğu dile getiriliyor.

Davacı kadının olaydan önceki cinsel ilişkileri gündeme getirilmiş ve hastanede kaydedilen bulguların, kısa sürede "çok partnerli" ilişkilerden kaynaklanmış olabileceği ifade edilmişti.

Bryant'ın avukatları ayrıca kadının olaydan önce onu görmekten nasıl "heyecan duyduğunu" ve imzalı fotoğrafını istediğini kabul etmesini onun aleyhinde kullanmak, daha önce bir süre hastanede kalmış olmasını ruh sağlığıyla ilgili sorunlara bağlamak istemişti.