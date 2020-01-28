Kobe Bryant: 'Pilot kazadan hemen önce yükselmeye çalıştı'

Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladılar.

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi bunun ardından, hava trafik kontrolörlerinin daha fazla bilgi istediklerinde pilottan yanıt alamadıklarını ve radar verilerine göre helikopterin 2300 ft'e (701 metre) çıktığını ve sonra da sola doğru alçalmaya başladığını gösterdiğini açıkladılar.

Pilot Ara Zobayan kontrolündeki Sikorsky S-76B tipi helikopter Pazar sabahı yerel saatle 09.45'te Los Angeles'ın batısındaki Calabasas şehrinde içerisindeki 9 kişiyle birlikte bir tepeye çakılmıştı.

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi yetkilisi Jennifer Homendy düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeniyle ilgili olarak hava koşullarının yanı sıra diğer ihtimalleri de araştırdıklarını söyledi.

Homendy, "İnsan hatası, arıza, çevre gibi ihtimallere bakıyoruz. Hava durumu bunun sadece küçük bir parçası" dedi.

Kazanın meydana geldiği California eyaletinin güneyi Pazar günü yoğun sis altındaydı.

Yetkili, pilotun meteorolojik koşullar nedeniyle alçaktan uçuş yapılmasını mümkün kılan 'görerek uçuş kuralları' izni talep ettiğini de söyledi.

Kazadan sağ kurtulma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Kaza alanı oldukça harap bir halde" şeklinde yanıt verdi.

Homendy, uçağın enkazının yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığını, helikopterin kuyruğunun ve motorunun gövdeden ayrıldığını da kaydetti.

Soruşturmayı yürütenlerin bir kanıt bulma amacıyla alanı 5 gün boyunca araştıracaklarını söyleyen yetkili, kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar süreceğini kaydetti.

Basın toplantısında helikopterin kara kutusunun ya da kokpit ses kayıt cihazının olmadığı ve bunları bulundurmanın bir zorunluluk olmadığı da açıklandı.

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı.

Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildikleri belirtildi.

'Herkesin ulaşabileceği bir şey değil'

Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor.

Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olası lazım" diyor ve ekliyor:

"Herkesin ulaşabileceği bir şey değil."

Bryant'ın özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Bryant sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki LA Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor ve ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu.

Yolculuk helikopterle 15 dakika sürüyordu, aynı yolu yoğun saatlerde arabayla gitmeye kalsa bu 2 saati buluyordu.

Bryant bir keresinde, "Bu meslekte ailemle geçirdiğim vakitten vazgeçmeden gelişmenin bir yolunu bulmalıyım" demişti.

600 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen basketbol efsanesi, 2016'da emekliye ayrıldıktan sonra da seyahatleri için helikopter ve pilot kiralamaya devam etti.

Kaza geçirdiği sabah her zaman kullandığı helikopterin içerisindeydi.