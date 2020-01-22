Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yeni kitap

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan "Çin Bilmecesi: Çin'in Ekonomik Yükselişi, Uluslararası İlişkilerde Dönüşüm ve Türkiye" kitabı politik ekonomi kategorisinde raflardaki yerini aldı.

Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Caner Bakır ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Yağcı'nın derlediği kitap, hem akademik hem de profesyonel anlamda ihtiyaç duyulan karşılaştırmalı bir analiz sunuyor.

Napolyon'un "Uyuyan bir dev, uyumasına izin verin çünkü uyandığında bütün dünyayı yerinden oynatacaktır," dediği Çin, bir süper güç olarak tarihi dönüşümüyle küresel ekonomide ve dış politikada etkisini hissettirmeye başladı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması, dünya gündemindeki pek çok siyasi ve ekonomik konunun temelini oluşturur hale geldi. Mustafa Yağcı ve Caner Bakır'ın derlediği Çin Bilmecesi, bu yükselişin sebeplerini ele alarak Türkiye açısından yansımalarını değerlendiriyor.

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle Çin'de üst düzey diplomat ve bankacı olarak hizmet vermiş uzmanlarını bir araya getiren Çin Bilmecesi, disiplinlerarası bir yaklaşımla şu sorulara yanıt arıyor: Çin'in yükselişinin tarihsel, siyasal ve ekonomik arka planı neydi? Türkiye'nin bu arka plandan çıkaracağı dersler neler olabilir? Türkiye gibi ülkeler Çin'in yükselişinden nasıl etkileniyor? Çin merkezli bir küresel sistem Amerika merkezli bir sistemden hangi açılardan farklılaşıyor? Çin'in ekonomi politikalarının ve diplomasisinin Türkiye'ye sunabileceği fırsatlar ve tehditler nelerdir? 21. yüzyıl Çin yüzyılı mı olacak?