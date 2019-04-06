Koca Çınarlar Yeşeren Fidanlar" Projesi
49 dakika önce
Kavak Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, emekli öğretmenlerin fikirlerinden yararlandıklarını belirtti.
Kavak Yaşar Doğu
İlkokulu Müdürü Hacı Aydın
, emekli öğretmenlerin fikirlerinden yararlandıklarını belirtti.
Aydın, Samsun
Maarif Hareketi kapsamında hazırladıkları "Koca çınarlar yeşeren fidanlar" projesiyle emekli öğretmenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını, okul ziyareti gibi etkinliklerde bulunduklarını söyledi.
Proje kapsamında Ladik Akpınar
Köy Enstitüsünden 72 yıl önce mezun olan emekli öğretmenler 91 yaşındaki Niyazi Aslankaya ve 87 yaşındaki Yaşar Çakın ile Ladik Akpınar Fen Lisesini ziyaret ettiklerini anlatan Aydın, "Zaman zaman derslere girerek öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Eski günleri yad ediyoruz. Öğrenciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiriyor." dedi.
Aydın, proje kapsamında başka emekli öğretmenlerle de birlikte olmak üzere program yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA
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