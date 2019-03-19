Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle Buranın Adı Kartal...
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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Kartal
Dr. Lütfü Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi
olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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