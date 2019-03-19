Son Dakika Haberleri: Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle Buranın Adı Kartal...

Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle Buranın Adı Kartal...

1 saat önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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