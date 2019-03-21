Son Dakika Haberleri: Koca Seyit 'Çanakkale'

Koca Seyit 'Çanakkale'

1 saat önce

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı namıdiğer Koca Seyit'in hayatı, Bursa Kent Konseyi ile Seyrü Keyf Şehir ve Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlenen oyun ile sahneye yansıtıldı.

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Koca Seyit 'Çanakkale' tiyatro oyunu, Bursa Kent Konseyi'nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Olcay Dursun'un yazıp yönettiği ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan oyunu Bursa Vali Yardımcıları Ergün Güngör ve Nevzat Ergün, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Rıdvan Çiçek ve Mehmet Mekikçi, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Bursalı sanatseverler izledi.

Oyunun konusu

Koca Seyit 'Çanakkale' adlı tiyatro oyunu, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alıp namluya sürüp ateşledikten sonra İngiliz zırhlısını vurarak Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren milli kahramanımız Seyit Onbaşı'nın köyünde başlayan Çanakkale Savaşı'yla devam eden ve savaş sonrasında yaşadığı dramatik hayatı anlatıyor. Oyunda Olcay Dursun, Burçin Acar, Berat Heçkorkmaz, Mühsab Çalık, Süleyman Bayram, Ali Özgür Ayrancı, Aynisa Dursun, Nur Gökten, Aysun Dursun, Oğulcan Dursun, Mislina Dursun, Yusuf Bera Çetin, Mevlüt Mevlütoğlu, Mürsel Dedegil, Reyyan Köse, Mustafa Özdemir, Serdar Görel, Mustafa Tilci, Arzu Yahşi, Sertaç Özlü ve Makbule Acar rol aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:16 Kaynak: Bültenler

Kent Konseyi, Bursa, Çanakkale, Güncel
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