'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4) - Son Dakika

'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)
36 dakika önce
'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte...
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:44 Kaynak: DHA
'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (4)
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.
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