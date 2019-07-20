Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu
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KOCAELİ Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

1 saat önce

Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu(2)BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDUKocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu.

Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu(2)
BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDU
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu. Abdülhalik El Ali'nin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan çocuğun cesedi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
KOCAELİ Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu
Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
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