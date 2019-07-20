KOCAELİ Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu
1 saat önce
Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu(2)BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDUKocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu(2)
BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDU Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye
uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu. Abdülhalik El Ali'nin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan çocuğun cesedi Derince
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