KOCAELİ'DE 1 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, halaylar ve türküler eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde DİSK, KESK, TMMOB, TTB'nin oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılım yoğun oldu. İzmit'te Doğu Kışla Parkı'nda düzenlenen kutlamalara katılan kişiler, geniş güvenlik önlemlerinin ardından alana alındı. Alanda toplanan grup daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Anıtpark Meydanı'na geldi. Burada türküler söyleyenler,halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

GEBZE'DE KATILIM YOĞUNDU

Gebze ilçesinde düzenlenen etkinliklerde İstasyon Meydanı'nda toplanan kişiler daha sonra 15 Temmuz Kent Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşün ardından katılımcılar halay çekerek 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. (DHA)