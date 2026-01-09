Kocaeli'de 1 Milyon Makaron Ele Ge geçti - Son Dakika
Kocaeli'de 1 Milyon Makaron Ele Ge geçti

Kocaeli'de 1 Milyon Makaron Ele Geçti
09.01.2026 17:21
Kocaeli'de durdurulan araçta 3.5 milyon TL değerinde 1 milyon adet makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan araçta piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, dün Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 1 milyon adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
SON DAKİKA: Kocaeli'de 1 Milyon Makaron Ele Ge geçti - Son Dakika
