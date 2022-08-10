Otomobilini 2 ay önce almıştı, halini görünce şaşkına döndü - Son Dakika
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Otomobilini 2 ay önce almıştı, halini görünce şaşkına döndü

10.08.2022 11:13

Kocaeli'de 2 şahıs otoparkta kavga edince park halindeki otomobilin camı patladı.

Kocaeli'de 2 şahıs otoparkta kavga edince park halindeki otomobilin camı patladı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen otomobil sahibi şaşkına dönerek, "2 ay önce otomobilimi almıştım. Arabamın park sorunu yok, herhangi bir şey çalınmamış. Neden böyle bir şey yapılır anlamıyorum" dedi.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EE 8551 plakalı otomobilin sağ arka camının kırıldığını görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, plakadan araç sahibine ulaştı. İşten çıkan Neslihan Dündar, otomobilin halini görünce şaşkına döndü. Araç içerisinde herhangi bir şey çalınmazken, Dündar aracını o hale getiren kişilerin bulunması için şikayette bulundu. Güvenlik kameraları incelendiğinde iki kişinin tekmeli yumruklu kavgaya tutuştuğu, o esnada camın kırıldığı görüldü.

"ARABAMI ALALI HENÜZ 2 AY BİLE OLMADI"

Otomobilinin halini görünce şaşıran Neslihan Dündar, "Arabamın park sorunu yok, neden böyle bir şey yapılır anlamıyorum. Saat 09.00'da arabamı buraya park ederek işe gittim. Hırsızlık amacıyla camın kırıldığını düşünmüyorum çünkü herhangi bir şeye dokunulmamış. Arabamın içinde bebek koltuğu da var, bu halde görünce üzüldüm. Yapılmaması gereken bir şeydi, büyük ihtimalde yolda geçerken sinirle yapılmış bir şey. Elle kırılabilecek bir şey de değil. Büyük ihtimalle cam sopayla kırıldı. Arabamı alalı henüz 2 ay bile olmadı, şikayette bulunacağım" dedi.

(Fehime Kartal - Cihan Atik - İHA)

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Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilini 2 ay önce almıştı, halini görünce şaşkına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilini 2 ay önce almıştı, halini görünce şaşkına döndü - Son Dakika
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