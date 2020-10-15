Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak

15.10.2020 10:53
Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, ekim ayında 3 oyun seyirciyle buluşturulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, ekim ayında 3 oyun seyirciyle buluşturulacak.

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanından esinlenerek hazırlanan "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 16,18, 23 ve 25 Ekim'de saat 20.00'de izlenebilecek.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

İzleyicileri dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

"Evvel Zaman İçinde"

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Evvel Zaman İçinde" adlı oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne 21 ve 28 Ekim'de seyircisiyle buluşacak.

Bir annenin oğluna "Bana hiç al da gel." isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor.

Oyun Keloğlan'dan, Nasreddin Hoca'ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.

"Tamamen Doluyuz"

Yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı tek kişilik komedi "Tamamen Doluyuz", 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini icra edemeyen ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sezai Yılmaz, oyunlar, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

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