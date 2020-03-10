Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, 11-22 Mart tarihlerinde 4 oyun izlenebilecek.

Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, 11- 22 Mart tarihlerinde 4 oyun izlenebilecek.

Erdem Irmak'ın yazıp yönettiği "Beyaz Tay" oyunu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.

Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip "Beyaz Tay"ın yaşamı anlatılıyor.

"Tamamen Doluyuz"

Yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı tek kişilik komedi "Tamamen Doluyuz", yarın ve 18 Mart Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

"Vişne Bahçesi"

Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı, Belgi Paksoy'un Türkçe'ye çevirdiği "Vişne Bahçesi" adlı oyun, 21 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin yaptığı, insan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliğiyle aktarıldığı oyunda, hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkım iç içe geçiyor.

"Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 22 Mart Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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