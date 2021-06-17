Amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yardım ettiği öne sürülen babası ve kardeşi de cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yardım ettiği öne sürülen babası ve kardeşi de cezaevine gönderildi. Hisareyn Mahallesi'nde amcası H.B'nin birlikte yaşadığı Şengül G'yi (44) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ö.B'ye (32) yardım ettiği öne sürülen kardeşi Ö.B. (29) ve babası İ.B. (55) gözaltına alındı. Kamera kaydı incelemelerinde, Ö.B. ile cesedin bulunduğu yere birlikte gittiği belirlenen Ö.B. ve İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hisareyn Mahallesi'nde yaşayan H.B, 7 Haziran'da birlikte yaşadığı Şengül G'nin (44) eve gelmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş, çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bulgular doğrultusunda H.B'nin yeğeni Ö.B'yi (32) Gebze ilçesinde gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Ö.B'nin Şengül G. ile aralarında tartışma çıkmasının ardından kadını öldürdüğü, sonrasında da cesedi otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilmişti. Şengül G'nin cesedine, şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgede yapılan kazıda ulaşılmıştı.

Hisareyn, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı - Son Dakika

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