Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı

24 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

İtfaiye, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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