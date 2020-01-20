Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı - Son Dakika

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Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı
24 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
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