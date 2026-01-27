Kocaeli'de Boks Şampiyonası Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaeli'de Boks Şampiyonası Sürüyor

Kocaeli\'de Boks Şampiyonası Sürüyor
27.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de 455 sporcunun katılımıyla devam ediyor. 2026 hedefleri var.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 147 kadın ve 308 erkek sporcu madalya için mücadele veriyor.

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, AA muhabirine, şampiyonanın çekişmeli geçeceğini belirterek, "Bu şampiyonada olimpiyat, dünya şampiyonları sahne alacak ve çok zorlu geçecek. Şampiyonanın ardından 2026 yılında dolu organizasyonlarımız var. İlk 4 sporcu bizim için çok önemli, onları belirlemeye çalışacağız." dedi.

Yoğun bir tempoya gireceklerini dile getiren Dalkıran, "Başkanımız Suat Hekimoğlu yeni bir vizyonla Türk boksuna girdi. Kampları fazlalaştırdık. Çok güzel bir teknik kurulumuz var. Antrenörlerimiz çok memnun. 2025 yılında takım halinde 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olduk. Çok önemli başarılar elde ettik. 2026 yılı çok daha zorlu geçecek. Akdeniz Oyunları var. Orada boy göstereceğiz. Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası var. Gençlerde dünya, yıldızlarda Avrupa gibi önemli şampiyonalar var. Dünyanın en güçlü ülkesi Kazakistan bize teklif getirdi, beraber kamp yapacağız." ifadelerini kullandı.

Nazım Dalkıran, altyapı için Özbekistan'dan kaliteli 2 başantrenör getirdiklerini anlatarak, "Türk boksunun altyapısını onlarla şekillendiriyoruz. Özbekistan şu anda dünyanın 1 numarası. İnanıyorum Türk boksu başkanımızla ilerleyen dönemde çok ciddi yol alacaktır. Altyapıya çok önem veriyoruz. Özbek hocalarımızdan birisi aynı zamanda altyapıda da görev alacak. 455 sporcumuz devletten burs alıyor. Gelecek yıl bu sayıyı 700'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Şampiyona 1 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de Boks Şampiyonası Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:53:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Boks Şampiyonası Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.