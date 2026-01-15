Kocaeli'de Büyük Yargı Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Büyük Yargı Süreci

15.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MESEM projesiyle 77 milyon lira zarara neden oldukları iddia edilen 206 sanığın yargılanması sürüyor.

Kocaeli'de, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen okul müdürü ve müdür yardımcısı ile proje kapsamında haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen firma yöneticilerinin aralarında olduğu 7'si tutuklu, 2'si firari 206 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar N.D, E.B, S.Ö, N.B, S.Ö, R.Ş, Ö.B. ile firma ve dernek yöneticilerinin yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan bazıları duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada söz verilen 43 tutuksuz sanık, projeye danışmanlık şirketi aracılığıyla dahil olduklarını, çalışanlarının hesaplarına para yatırılmasına rağmen eğitimlerin başlamadığını ve sınavların yapılmadığını ileri sürdü.

Bazı sanıklar hesaplarına geçen ücretleri faizleriyle Milli Eğitim Bakanlığına geri ödediklerini, bazıları ise ödeyeceklerini savunarak haklarındaki suçlamaları reddetti, beraatlerini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık eski İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş, uluslararası bir eğitmen olduğunu, 11 aydır tutuklu bulunduğu için mağduriyet yaşadığını savunarak, sosyal kimliği üzerinden art niyetli bir süreç yaşadığını iddia etti.

R.Ş, dosya kapsamında müfettişlerin doğru yönetilmemiş bir denetleme süreci gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Tutuklu sanık N.B. ise hayatı boyunca yasalara aykırı tavır sergilemediğini, memuriyet hayatında uyarı bile almadığını dile getirerek, tanıdığı firmaları söz konusu teşvikten faydalanmaları için danışmanlık şirketine yönlendirdiğini, art niyetli olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tutuklu sanıklar E.B, N.B, S.Ö. ve R.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

N.D. ve Ö.B'nin tahliyesine, S.Ö'nün ise 750 bin lira kefalet karşılığında tahliyesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, MESEM projesi kapsamındaki soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin bu projeden usulsüz olarak yararlandıklarına yönelik kuvvetli delil elde edildiği belirtiliyor.

Okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K'nin kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca, haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticisi diğer sanıkların "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Büyük Yargı Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:55:41. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Büyük Yargı Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.