Kocaeli'de Çocuk İstismarı Operasyonu: 27 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocaeli'de Çocuk İstismarı Operasyonu: 27 Gözaltı

Kocaeli\'de Çocuk İstismarı Operasyonu: 27 Gözaltı
05.02.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de çocuk istismar içeriklerini satın alan 27 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

KOCAELİ'de çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini satın alıp dijital ortamda depoladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depoladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Bu kapsamda 2 Şubat günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıl.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Çocuk İstismarı Operasyonu: 27 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:49:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Çocuk İstismarı Operasyonu: 27 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.