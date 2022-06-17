Kocaeli'de çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında öğreniyor - Son Dakika
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Kocaeli'de çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında öğreniyor

17.06.2022 13:57
Kocaeli'de çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında öğreniyor

Kocaeli Trafik Eğitim Parkı'nda ilk ders, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verildi.

Kocaeli Trafik Eğitim Parkı'nda ilk ders, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sayılı trafik eğitim merkezleri arasında yer alan tesis, ilk ve ortaöğrenimde eğitim gören öğrencilere trafik bilincini eğlenceli bir şekilde vermeyi hedefliyor.

Büyükakın'ın verdiği ilk derse, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Derince Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

Öğrencilere trafikte bilinmesi gereken temel kuralları hatırlatan Büyükakın, trafik bilincini artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen bir proje olduğunu aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bakanlık can ve mal kaybının önüne geçilmesi için ciddi bir farkındalık çalışması yürütüyor. Trafik eğitim parkurlarında çocuklarımıza trafikle ilgili temel eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz. Gerçek dünyanın yapay bir örneğini oluşturduk. Yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Çocuklarımızın erken yaşlarda hem kendi güvenliklerini hem de trafik güvenliğinin farkına varmalarını amaçlıyoruz. Sadece çocuklarımızın değil, ailelerinin de bilinçlendiği bir park burası. Tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli ve donanımlı hazırlamanın çabasındayız. Trafik eğitimini de bu anlamda çok değerli buluyoruz. Burada aslında ülkemizdeki trafik güvenliği meselesinin çözümü için ortaya bir irade ve katkı verdik."

Parkta eğitimler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube personelinin desteğiyle veriliyor.

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Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Gündoğdu, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında öğreniyor - Son Dakika

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