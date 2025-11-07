Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı
07.11.2025 17:29  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı
Haber Videosu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizlik işçisi Cesim Açık şoförüne selam vermek istediği belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık (45), selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.'nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.'nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi. Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cesim Açık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ

Cesim Açık'ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık'ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi. S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Olaylar, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray’da korku dolu anlar İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı Beyaz Saray'da korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı
İbrahim Anlaşmaları’na bir ülke daha katıldı Tüm oklar kardeş ülkeleri gösteriyor İbrahim Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeleri gösteriyor
Edirnekapı’da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu Edirnekapı'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu
Avrupa’da 3’te 3 yapan Samsunspor liderliğe oturdu Avrupa'da 3'te 3 yapan Samsunspor liderliğe oturdu
Kukla Sanatçısına Aile İçi Şiddet Kukla Sanatçısına Aile İçi Şiddet
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya uygulanan yaptırımları kaldırdı BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı
Ahşap eve yıldırım düştü Ahşap eve yıldırım düştü!

18:34
Kastamonu’da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler
18:19
Böyle esnaflar da var Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
18:01
Numan Kurtulmuş’tan komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
17:40
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...
17:37
Bahis skandalı sonrası TFF’de deprem: 45 isim istifa etti
Bahis skandalı sonrası TFF'de deprem: 45 isim istifa etti
17:01
Doğu illerini ve İstanbul’u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
16:56
Yeni fezlekeler Meclis’te Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var
16:36
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 19:12:02. #7.11#
SON DAKİKA: Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.