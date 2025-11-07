Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık (45), selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.'nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.'nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi. Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cesim Açık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ

Cesim Açık'ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık'ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi. S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.