Sakarya 'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için ekipler seferber oluyor.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde dün iki arkadaşıyla girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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