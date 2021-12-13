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Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı - Son Dakika

Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı

13.12.2021 22:40

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet, D-130 kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet, D-130 kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 06 ABH 233 plakalı tır, kara yolunun Yalova yönü Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde O.B. yönetimindeki 34 BSH 616 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurda kağıt yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce kamyonetin kaldırılması ve çevreye savrulan hurda kağıtların temizlenmesiyle kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı
Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı

Kamyonet, Kocaeli, Yalova, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yola devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı - Son Dakika
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