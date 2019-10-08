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Son Dakika Güncel Kocaeli'de dolandırıcılara operasyon

Kocaeli'de dolandırıcılara operasyon

51 dakika önce

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 14 kişi yakalandı.

Kocaeli'de dolandırıcılara operasyon, System.String[]

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri "Rafet efendi" kod isimli Ş.Ö'nün de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu belirlenen Ş.Ö'nün, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alındığı öğrenildi.

Ş.Ö'nün toplantılarda "Fırkayi naciye" olarak bahsettiği örgütün, yardımda bulunmayanları "cehennem azabı"yla korkutup, bu durumdan kurtulmaları için maaşlarının bir bölümünü vermelerini istediği bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:42 Kaynak: AA
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