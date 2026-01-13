Kocaeli'de Eşini Vuran Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
Kocaeli'de Eşini Vuran Sanığın Duruşması Devam Ediyor

13.01.2026 14:25
İzmit'te eşini öldüren A.D., psikolojik sorunları ve tehditler nedeniyle kendini savundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasını silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D, maktul E.D'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık A.D, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Eşinin, ofisinde masaya silah koyarak kendisini aldattığını itiraf etmesi için tehdit ettiğini öne süren A.D, "Ona ihanet etmedim. Silahı olay günü intihar etmek için aldım. Çocuklarımı düşününce vazgeçtim. Eğer içeri girip 'Bu evden sizin ancak cesediniz çıkar.' demeseydi ona doğrultmazdım. Çocuklarımı ve kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

Sanık A.D, eşinin kendisini aldattığını ama çocukları için boşanmaktan vazgeçtiğini ileri sürerek, "Takıntı haline getirdi beni. Adım adım takip etti. Beni öldürmek istediği şekiller çok korkutuyordu, psikolojik olarak çok zorladı. 'Bu takıntıları bitirecek' diye düşündüm. Boşanma aşamasında babası bana, 'Kızım boşanma, boşanırsan senin ve çocuklarının hayatını mahveder.' dedi. 5 kere evi terk etti, hepsinde de boşanma kararıyla gitti ama bir şekilde döndü." diye konuştu.

Sanığın avukatı, müvekkilinin ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 29 Ocak 2025'te karısı A.D. (44) tarafından silahla vurulan E.D. (42) olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan A.D. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

