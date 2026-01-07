Kocaeli'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı

Kocaeli\'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı
07.01.2026 11:59
TEM Otoyolu'ndaki kazada otomobil bariyerleri parçaladı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde demir bariyerleri parçalayan ve yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Derince geçişi Ankara istikameti İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 41 BU 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol ayrımındaki demir bariyerlere çarpan araç, yaklaşık 8 metre boyunca bariyerleri parçaladıktan sonra yön tabelasına çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle hava yastıkları açılan ve hurdaya dönen otomobilde sürücü A.K. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Kocaeli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kocaeli'de Feci Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

12:40
