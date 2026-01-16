Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
16.01.2026 20:29
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

