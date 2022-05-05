Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 63 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 63 kişi tutuklandı

05.05.2022 21:34
Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 63 kişi tutuklandı

Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 63 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 63 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1 Nisan-30 Nisan tarihlerinde 316 operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 709 gram esrar, 13 gram eroin, 12 kilo 531 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 622 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 213 gram skunk, 29 bin 427 ekstazi, 55 captagon, 1827 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza, 15 kök kenevir, 6 tüfek, 7 tabanca, 411 fişek, 10 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 860 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 63'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 21'i hakkında da serbest yargılanma kararı verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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