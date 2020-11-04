Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle dezavantajlı ailelere ulaşılıyor - Son Dakika

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle dezavantajlı ailelere ulaşılıyor

04.11.2020 16:05
Kocaeli'de

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında şu ana kadar 170 ailenin sorunlarını dinledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında şu ana kadar 170 ailenin sorunlarını dinledi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz Van'da meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün Kartepe ilçesinde İbrikdere Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Her zaman şehit ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var." ifadesini kullandı.

Daha sonra Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy mahallelerinde yaşayan 4 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerle sohbet etti.

"Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz"

Ailelerin istek ve taleplerinin çözüme kavuşturulması noktasında gereken talimatları veren Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Her zaman sizlerin yanındayız. Gönülden Gönüle projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizi eşim Selda Hanımla birlikte ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz."

"Temizlik, maske ve mesafeye dikkat ederek, süreci birlikte aşacağız"

Ziyaretleri sırasında yolda rastladığı vatandaşlarla sohbet eden ve maske dağıtan Vali Yavuz, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek denetimlerde bulunan Vali Seddar Yavuz, esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Pandemi kurallarına uymanın önemine işaret eden Vali Yavuz, "Temizlik, maske ve mesafeye dikkat ederek, süreci birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, bugüne kadar 170 aileyi evlerinde ziyaret ederek, sosyal devletin varlığını ve desteğini hissettirdi.

Fatih Karagöz, Kocaeli, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Gönülden Gönüle' projesiyle dezavantajlı ailelere ulaşılıyor - Son Dakika


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