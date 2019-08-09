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Kocaeli'de Gürcistanlı genç plastik kelepçe ile boğularak öldürüldü

57 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gürcistan uyruklu Nika Papidze E. (16) adlı genç, ablasının evinde boğazında plastik kelepçeyle boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Kocaeli'de Gürcistanlı genç plastik kelepçe ile boğularak öldürüldü, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gürcistan uyruklu Nika Papidze E. (16) adlı genç, ablasının evinde boğazında plastik kelepçeyle boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay dün gece saatlerinde Darıca Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürcistan uyruklu G.E.'nin dün akşam üzeri Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, erkek kardeşi Nika Papidze E.'nin kayıp olduğunu dile getirerek müracaatta bulundu. Ablasının evinin önünde kayıp kardeşinin ayakkabılarını gören ve defalarca zile basmasına kapının açılmadığını ifade eden G.E., emniyet güçlerinden yardım istedi. Emniyet güçleri yapılan müracaat sonrası Nika Papidze E.'nin ablasının Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Kapıyı açan polis, 16 yaşındaki genci boğazında 4 plastik kelepçe olduğunu ve boğularak öldüğünü tespit etti.

Boğularak öldüğü düşünülen gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olay sırasında gencin ablasının evde bulunmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri, 16 yaşındaki Gürcistan uyruklu Papidze E.'nin ölümü hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Gürcistan, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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