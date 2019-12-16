Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nden şehir merkezine seyreden İrfan E. yönetimindeki 41 KL 567 plakalı hafif ticari araç ile M. Ali P'nin kullandığı 34 TM 1507 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Hanife M, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.