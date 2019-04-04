Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

36 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

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Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Şüpheliler B.B. (18) ve Y.G. (20), Çayırova ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri bir iş yerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Şüpheliler, B.B. ve Y.G'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, diğer olaylara karıştığı belirlenen A.G. (16) ve E.S'yi de Körfez ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin kapı kilitlerini veya kapı camlarını kırarak girdikleri iş yerlerinden televizyon, dizüstü bilgisayar, bir iş yerinin kasasında bulunan 3 yarım altın ve bir miktar parayı çaldığı tespit edildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve hırsızlık yaparken kiralık araç kullandığı belirlenen B.B. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne, yaşı küçük olan A.G. ve E.S ise Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:27 Kaynak: AA

Körfez, Kocaeli, Güncel
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