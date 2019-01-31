Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İş Yerinin Kurşunlandığı İddiası

Kocaeli'de İş Yerinin Kurşunlandığı İddiası

24 dakika önce

İzmit ilçesinde iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de İş Yerinin Kurşunlandığı İddiası, System.String[]
İzmit ilçesinde iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta Ü.Ö, U.K'ye iş yerine iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu.

Bir süre teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli Ü.Ö'yü Kuruçeşme mevkisindeki bir kahvehanede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:26 Kaynak: AA

İzmit, Güncel
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