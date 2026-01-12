Kocaeli\'de Kaçak Tütün Operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ve 3 ton 40 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 Ocak'ta Gebze ilçesinde bir depo ve araçta arama yaptı. Aramada; piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin boş sigara kutusu ve 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.