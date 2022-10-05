Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi - Son Dakika
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Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi

05.10.2022 19:01
Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balıkçı iskelesinden denize atlayıp intihar etmek isteyen kadın ekipleri alarma geçirdi. Zorlukla ikna edilen kadının eşiyle kavga ettikten sonra sinirlenip canına kıymak istediği belirlendi.

Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahilinde meydana gelen olayda iddiaya göre, araç içinde oturan M.K isimli kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Araçtan inen çift arasındaki tartışma büyüdü. Bunun üzerine M.K., balıkçı iskelesine giderek kendini denize atacağını söyledi.

İskelede hareketli dakikalar! Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi

EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olayı gören sahildeki özel güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, intihar etmek isteyen kadını sakinleştirmeye çalıştı.

İskelede hareketli dakikalar! Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sinir krizi geçiren ve ambulansa alınan kadın, tedbir amaçlı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

M.K.'nın eşi ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi - Son Dakika
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