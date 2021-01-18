Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

18.01.2021 00:41
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 501 iş yeri denetlendi, 7 bin 669 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 303 araç kontrol edildi.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası - Son Dakika


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