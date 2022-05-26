Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

26.05.2022 20:41
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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