Kocaeli\'de Okullar 1 Gün Tatil

OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Kocaeli'de meteorolojik verilere göre etkili olması değerlendirilen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir önceki açıklamamızda taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmişti ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimiz genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.